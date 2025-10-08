«Нет никаких доказательств». Адвокат украинца, которого подозревают в подрыве Северных потоков, обжаловал арест в Польше

Адвокат Журавлева обжаловал решение Варшавского суда о его аресте на 40 суток (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Тимотеуш Папроцки, адвокат украинца Владимира Журавлева , которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе Северный поток, обжаловал решение Варшавского окружного суда об аресте его клиента на 40 суток.

Об этом он сообщил Суспільному.

Папроцки говорит, что сейчас дело находится на этапе рассмотрения вопроса, может ли Польша экстрадировать гражданина Украины в Германию по европейскому ордеру на арест.

Сейчас назначено два заседания по мере пресечения. На одном из них суд принял решение о 40-дневном аресте, однако защита уже подала жалобу.

«Мой клиент не признает вины. Мы считаем, что нет никаких доказательств того, что он совершил преступление в ущерб Германии», — сказал Папроцки.

Адвокат подчеркнул, что согласно материалам немецкой прокуратуры речь идет об обвинении в «конституционном саботаже», то есть уничтожении российского имущества, принадлежащего Газпрому.

Защита считает, что в условиях полномасштабной войны гражданин Украины не может нести уголовную ответственность в ЕС за действия, направленные против имущества российской государственной компании.

Папроцки говорит, что Журавлев более трех лет живет в Польше, имеет бизнес, а его семья интегрирована в стране. Поэтому, по словам адвоката, он не представляет риска для следствия и может участвовать в процессе на свободе.

Защита предлагает альтернативные меры — залог, запрет выезда за пределы страны и ежедневная явка в полицию.

По словам Папроцкого, польский суд в своем решении руководствовался нормами законодательства, связанными с европейским ордером на арест. Впрочем, он не учел более широкий контекст дела.

Дату заседания, на котором суд будет рассматривать возможность экстрадиции Журавлева в Германию, пока не определили.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

6 октября Варшавский суд продлил на 40 дней арест украинцу. Перед зданием суда собрались протестующие, которые требовали не экстрадировать мужчину в Германию.

Юридическая фирма, которая защищает мужчину в суде, также собирала подписи в его поддержку. Представители защиты Журавлева говорили, что будут ходатайствовать о применении мер, не связанных с содержанием под стражей, в частности, залога.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция Журавлева, задержанного по запросу Германии по делу взрывов на газопроводах Северный поток, не отвечает национальным интересам Польши. Против экстрадиции выступил и глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.

8 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело Журавлева.