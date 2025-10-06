Во время суда по экстрадиции украинца прошел протест (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Перед зданием суда в Польше , где рассматривают дело украинца Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам Северных потоков, собрались протестующие. Они требуют не экстрадировать мужчину в Германию.

Об этом пишет RMF24.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство прокурора о продлении срока содержания украинца под стражей до 100 дней. Также следует решить, экстрадировать ли его в Германию после рассмотрения документации от немецкой стороны.

На фоне этого перед судом собрались десятки людей с польскими и украинскими флагами, которые протестуют против ареста Владимира З. и требуют его увольнения. Также они принесли баннеры с лозунгами в поддержку украинца.

Среди них: Саботаж Nord Stream — это польский национальный интерес!, Газпром не диктует условия в Польше, Экстрадиция — подарок Кремлю, Свободу Владимиру.

Юридическая фирма, защищающая украинца в суде, также собирала подписи в его поддержку. По словам его адвоката, уже собрали более 2000 подписей.

Ранее представители защиты мужчины говорили, что будут ходатайствовать о применении мер, не связанных с содержанием под стражей, в частности, залога.

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве.

Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Ожидается, что вскоре начнется процедура экстрадиции.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.