«Не следовало задерживать». Глава Бюро нацбезопасности Польши против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве Северного потока

Глава Бюро национальной безопасности считает, что Польша не должна участвовать в экстрадиции (Фото: president.pl)

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценкевич заявил, что польские власти не должны участвовать в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного по запросу Германии по делу взрывов на газопроводах Северный поток. Об этом 7 октября пишет PolsatNews .

«Польша не должна участвовать ни в одной операции по передаче человека, который нанес ущерб России. (…) Нужно найти такую формулу, чтобы оставаться в рамках закона, но при этом не выдать немцам или россиянам того, кто навредил российской военной машине», — сказал он.

По его мнению, это лицо вообще «не следовало задерживать», а Польша должна отказаться от сотрудничества в этом вопросе.

Ценкевич отметил, что существуют «неофициальные пути», которые позволяют не передавать подозреваемого немецким следователям. Он отметил, что текущее правительство «хвастается хорошими отношениями с Германией» и есть «много каналов и форумов, где можно урегулировать такие ситуации, чтобы избежать скандала».

Глава Бюро национальной безопасности также разделяет мнение премьера Польши Дональда Туска. Премьер 7 октября заявил, что выдача украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков, не соответствует национальным интересам страны.

Инфографика: NV

Окончательное решение о его судьбе будет принимать суд, а польское правительство сохраняет четкую позицию против экстрадиции. Туск добавил, что сама проблема для Европы и Украины не в подрыве трубопровода, а в его сооружении вопреки интересам континента.

Варшавский суд 6 октября продлил на 40 дней арест украинца Владимира Журавлева, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрывам на газопроводах Северный поток.

6 октября перед зданием суда в Польше, где рассматривали дело Владимира Журавлева, собрались протестующие. Они требовали не экстрадировать мужчину в Германию.

Юридическая фирма, защищающая украинца в суде, также собирала подписи в его поддержку. По словам его адвоката, уже собрали более 2000 подписей.

Ранее представители защиты мужчины говорили, что будут ходатайствовать о применении мер, не связанных с содержанием под стражей, в частности, залога.

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

В публикации отмечается, что ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.