Байден заявил, что вопрос предоставления Украине ракет ATACMS «все еще актуален» 30 мая, 07:36 Джо Байдена (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине американских дальнобойных ракет ATACMS «все еще актуален».

Об этом он заявил, отвечая на вопрос американского журналиста Алекса Рофоглу в понедельник, 29 мая.

По словам Бадена, то, что Россия усиливает атаки на Киев, не является неожиданностью. Он подчеркнул, что именно поэтому Украине должны предоставлять «все, что ей нужно».

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Президента США спросили, «пришло ли время» для ATACMS.

«Это все еще аккутально», — ответил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине ATACMS, потому что их не так много в мире, а также они до сих пор опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Украина их уже успешно применяет. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о готовности передать Киеву ракеты, дальность которых «позволит сопротивляться во время контрнаступления».