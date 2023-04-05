История с ATACMS. Почему США не дают Украине свои знаменитые баллистические ракеты и сколько их на вооружении у самих американцев 5 апреля, 22:30 Эксклюзив NV Американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS (Фото:South Korean Defense Ministry)

Главный редактор Defense Express Олег Катков — о реальных производственных возможностях США по изготовлению баллистических ракет

"С военной точки зрения, у нас относительно мало ATACMS, мы также должны быть уверены, что поддерживаем наши собственные запасы боеприпасов" , - заявил на днях американский генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США. Таким образом, военный объяснил, почему в ближайшей перспективе Америка все же не планирует передавать Украине такие долгожданные баллистические ракеты малой дальности. NV попросил главного редактора Defense Express Олега Каткова прокомментировать это заявление.

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«Что их [ATACMS] мало – это такой относительный вопрос, – высказывает сомнения эксперт. — Где-то, скажем так, несколько тысяч ATACMS у США точно есть. Украине их нужны не десятки, их нужны сотни. Но они говорят, что [ лишних ] нет». По словам Каткова, в вопросе именно такого ракетного вооружения количество выпущенных единиц может не совпадать с тем количеством, которое реально сейчас боеспособно: «Дело в том, что это же твердотопливная ракета и у нее есть определенные сроки эксплуатации, далее она идет на условное восстановление. Там топливо нужно пересыпать, например».

Еще одна проблема состоит в том, уверен он, что значительная часть ATACMS – в кассетном снаряжении, а американцы не передают кассетные боеприпасы. «Иногда решения относительно передачи или не передачи оружия принимаются не только с учетом политических вещей, — объясняет Катков. — Мне кажется, что как минимум в Пентагоне возможное количество, которое могут передать и то, которое необходимо вычисляют на довольно сложных математических моделях, которые многократно перегоняют через суперкомпьютеры».

Кроме того, напоминает эксперт, производство оружия – это не только работа конечного производителя, но и множество подрядчиков. Это существенно замедляет процесс: «Для того чтобы увеличить производство любого оружия, необходимо, чтобы и все подрядчики, участвующие в производстве деталей к этому виду вооружения, также повысили производство своих комплектующих, — резюмирует Катков. – Это всегда очень сложно».

Полную версию интервью с Олегом Катковым читайте здесь.