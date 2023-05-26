Конгрессмены снова просят Байдена передать Украине ATACMS

26 мая, 23:55
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Пуск ракети ATACMS (Фото:Минобороны США)

Пуск ракети ATACMS (Фото:Минобороны США)

Представители Конгресса США призывают президента Джо Байдена передать Украине оружие большей дальности. Речь идет о баллистических ракетах ATACMS.

В письме Хельсинкской Комиссии США, о котором пишет Foreign Policy, говорится, что лидеры призвали Белый дом дать «зеленый свет» поставкам в Украину армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. Он может быть выпущен из реактивных систем залпового огня, предоставленных Украине ранее.

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«Теперь, когда принято решение отправить F-16, пришло время посвятить себя полной победе Украины и доставить все необходимое оборудование», — написали представители Джо Уилсон и Стив Коэн в письме от 25 мая, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.

В письме к Байдену добавили, что почти все системы вооружений, которые были запрошены Украиной, были доставлены после сильного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Военная помощь Война России против Украины ATACMS ракеты

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