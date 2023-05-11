Британия передала Украине несколько дальнобойных ракет Storm Shadow — CNN 11 мая, 12:20 Jerry Gunner via Flickr

Великобритания уже передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Американский чиновник заявил телеканалу, что Storm Shadow — «настоящее изменение правил игры с точки зрения дальности действия» и предоставляет Киеву возможности, о которых власти просили с начала полномасштабной войны. Эти ракеты смогут наносить удары вглубь захваченных РФ территорий Украины.



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По словам одного из собеседников CNN, украинские власти заверили Лондон: эти ракеты будут использовать только в пределах суверенной территории Украины и не будут атаковать ими Россию.



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