Франция передаст Украине ракеты, дальность которых «позволит дать отпор при контрнаступлении» — Макрон 16 мая, 10:12 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Christian Hartmann/Pool)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине ракеты, дальность действия которых «позволяет дать отпор».

Об этом он сказал в интервью TF1 INFO, которое цитирует Le Figaro.

По словам Макрона, стратегия Франции — помочь Украине подготовиться к контрнаступлению, «чтобы иметь возможность вернуть всех за стол переговоров и на выбранных ею условиях построить для себя крепкий мир».

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Он говорит, что Париж передал Киеву уже «много» вооружения, в частности САУ Caesar, боеприпасы, бронетехнику. Макрон заявил: Франция отправит «другое оборудование, другие боеприпасы, другие ракеты, дальность действия которых позволит Украине сопротивляться и вести контрнаступление», не уточнив характеристик нового вооружения.

«Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российской агрессии. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию. Мы также не ослабляем способность Франции защищать себя», — добавил он.

14 мая президент Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном. Франция пообещала передать Украине еще десятки бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC. Также Макрон заявил, что его страна может начать обучение украинских летчиков-истребителей.