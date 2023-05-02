«Не так много в мире». Резников объяснил, почему Запад не хочет передавать Украине ATACMS 2 мая, 17:09 Алексей Резников (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что дальнобойных ракет ATACMS не так много в мире и страны Запада все еще опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

«ATACMS не так много в мире. Опять же прагматичное решение. Ну дадим мы вам 1−2 штуки, а что дальше?» — сказал Резников в интервью Интерфакс Украина.

Он напомнил, что ранее западные страны передали Украине две установки HIMARS и 24 ракеты к ним. Дальше, по его словам, нужно было показать, что наши военные «умеют этим пользоваться серьезно и корректно».

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«Показали. Теперь у нас есть достаточное количество пусковых установок, плюс Mars II, плюс М270 MLRS, и французские LRU. Вот 4 системы у нас есть, и к ним поступают ракеты», — сказал министр.

Резников отметил, что Запад все еще опасается, что Украина перейдет так называемые «красные линии», и нанесет удар по территории РФ «там, где бы ни хотелось».

«Потому что все равно руководитель любой страны мечтает войти в историю миротворцем. Нобелевская премия мира все равно остается хорошим соблазном», — отметил он.