Резников подтвердил, что Украина уже успешно применяет ракеты Storm Shadow 24 мая, 16:23 Ракета Storm Shadow (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Министр обороны Алексей Резников в среду, 24 мая, подтвердил, что защитники Украины уже успешно применяют переданные Великобританией ракеты Storm Shadow.

Во время брифинга с британским коллегой Беном Уоллесом, который в среду находится с визитом в Киеве, Резников напомнил, что Британия уже передала Украине противотанковые средства NLAW, помогла получить артиллерию калибра 155 мм и РСЗО, в частности, М270, создала специальный фонд для поддержки Украины и покупки оружия у разных стран, вместе с партнерами вооружила украинский флот ракетами Harpoon, поставила бронемашины, ведет подготовку и тренировку украинских военнослужащих за границей, поставила «такие вкусности, как Storm Shadow», и много чего другого.

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«У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие Storm Shadow», — сообщил Резников.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил и Уоллес, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.

Инфографика: NV