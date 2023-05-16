Передача Украине британских Storm Shadow не повлияла на позицию США по дальнобойным ракетам — Пентагон 16 мая, 08:11 Storm Shadow (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Решение Великобритании передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow не влияет на позицию США по предоставлению Киеву дальнобойного оружия.

Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга в понедельник, 15 мая.

«Вы знаете, как мы уже говорили, мы будем продолжать активные дискуссии с Украиной, с нашими союзниками и партнерами по их насущным потребностям в сфере безопасности», — заявил он.



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По словам Райдера, Вашингтон передал Киеву «широкий спектр возможностей», в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику, боеприпасы. Он обещает, что эта помощь продолжится.



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11 мая CNN сообщил, что Лондон уже поставил Киеву несколько ракет Storm Shadow, способных поражать цели на дистанции более 250 км. Позже министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Британия передает их Украине, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.



Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине дальнобойные американские ракеты ATACMS, потому что их не так много в мире, а также из-за опасений, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

