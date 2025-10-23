«Христианская мораль требует помочь». Орбан заявил, что Венгрия готова «принести мир» в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю годовщины Венгерской революции 1956 года раскритиковал поддержку Украины Западом и заявил, что Будапешт выступает «на стороне мира».

Об этом в четверг, 23 октября, сообщило венгерское издание Index.

В речи перед участниками так называемого Марша мира Орбан утверждал, что война в Украине «могла бы уже закончиться», если бы ЕС не препятствовал «мирной миссии» США.

«Мы стоим на стороне мира, но это не наша война. Она блокирует развитие Европы и венгерской экономики», — сказал он.

Премьер Венгрии также обвинил Брюссель в «неконтролируемом потоке денег» в Украину, заявив, что взамен «Европа получает только закрытые заводы». Отдельную часть выступления он посвятил Украине, назвав ее «не самостоятельным государством» и вспомнив о «плохом отношении украинцев к венгерскому меньшинству».

«Украинцы вели себя с венграми плохо, но христианская мораль требует помочь им заключить мир. Мы — единственная страна, где можно реализовать мир, и мы готовы это сделать», — заявил он.

Орбан также подчеркнул, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС, зато выступает за «ассоциированный статус», который бы связывал Киев с Евросоюзом.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. Орбан заявлял, что готов способствовать проведению переговоров.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено. Неназванные дипломаты рассказали Reuters, что отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.