«Переговоры непродуктивны». AP выяснило, как относятся в Украине и РФ к саммиту Трампа и Путина в Будапеште

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которую планируют провести в Будапеште , вызвала неоднозначную реакцию среди граждан Украины и РФ. Об этом сообщает Associated Press (AP) 17 октября.

По данным агентства, Трамп и Путин договорились о переговорах в венгерской столице «в ближайшие недели». Однако большинство опрошенных не ожидают быстрых результатов.

В Киеве, по данным агентства, реакция на саммит скептическая. Украинский военный медик Маричка Фартушная отметила, что не ожидает никаких результатов от этой встречи.

«Предыдущие переговоры показали, что они непродуктивны. Трамп четко дал понять — он не на стороне Украины», — считает медик.

Украинский ветеран Иван Балацкий отметил, что, несмотря на дипломатические инициативы, США должны оставаться союзником Киева.

«Когда Трамп и Путин встретятся, я не думаю, что что-то будет достигнуто быстро», — сказал 36-летний житель Москвы Артем Кондратов.

Он заявил, что во время предыдущего саммита на Аляске в августе российский диктатор не пошел на уступки, а три раунда переговоров в Стамбуле завершились без прорыва.

Другой житель Москвы, 58-летний Александр Федотов считает, что «Трамп не просто так едет в Европу».

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября издание The Telegraph написало, что потенциальная встреча Трампа и Путина в Венгрии станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для Орбана.