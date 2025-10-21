Фицо призвал ЕС «сделать все возможное» для организации встречи Трампа и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский Союз сделать все возможное для организации встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа .

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 21 октября.

В частности, Фицо считает, что организация такой встречи якобы будет способствовать быстрому миру в Украине.

По словам словацкого премьера, его беспокоит, что существуют попытки помешать проведению встречи в Будапеште «любой ценой». Он также упомянул, что некоторые европейские политики якобы рассматривали возможность ареста Путина во время его пролета над их территорией и давление на Венгрию с целью выполнения международного ордера на арест.

Фицо в своей заметке раскритиковал политику ЕС относительно войны в Украине, утверждая, что блок превратился в «военный кабинет».

«Я всегда утверждал, что ЕС превратился в военный кабинет, что значительная часть государств-членов ЕС поддерживает войну в Украине в наивной вере, что таким образом можно ослабить и даже победить Россию», — написал политик.

Ранее Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома написало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.

Также агентство Reuters писало, что Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике, в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины. Там еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».