Эксперт рассказал, почему российский режим может хотеть «обмена территориями»

Александр Краев считает, что если путинский режим говорит об «обмене территориями», ситуация в России нестабильна (Фото: Sputnik/Andrey Babushkin/Pool via REUTERS)

«Такая вероятность есть, хотя лично мне, я думаю, как и многим коллегам, трудно поверить в то, что россияне готовы будут отдать хотя бы один метр территории. Это просто противоречит их геостратегической доктрине, это противоречит тому, за что они здесь умирают пачками. Но логика в этом есть. Скажем так: если российский режим готов разговаривать об обмене территориями, то, значит, ситуация у них действительно настолько нестабильна и настолько непредсказуема, как мы рассчитывали», — сказал Краев в интервью Radio NV.

Реклама

Он отметил, что «торг территориями» будет предусматривать не только отступление российских сил с украинских территорий, но и отступление украинских сил с украинских территорий, что противоречит геостратегии Украины и тому, как она позиционирует оборону.

Читайте также: В Кремле прокомментировали инициативу Трампа заморозить войну в Украине на нынешней линии фронта

16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

По данным издания Financial Times, Трамп во время встречи призвал Зеленского принять условия российского диктатора. Подобную информацию также опубликовало издание Reuters.



19 октября Трамп отрицал, что во время встречи с Зеленским настаивал на передаче России территории всего Донбасса.