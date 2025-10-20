Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская позиция относительно остановки боевых действий по нынешней линии фронта , к чему призывает президент США Дональд Трамп, не изменилась.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 20 октября, пишут российские пропагандистские СМИ.

«Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами во время контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ, и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется», — сказал Песков.

Он также утверждает, что пока нет детализации предстоящей встречи диктатора Владимира Путина с Трампом в Будапеште, а также потенциального участия в ней Владимира Зеленского. Россия рассчитывает продвинуться в процессе мирного урегулирования войны в Украине и обсудить двусторонние отношения с США во время саммита, цинично заявил рупор Кремля.

Он лживо заверил, что Москва и Вашингтон ведут «серьезную работу» по Украине.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».

«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал Трамп в Truth Social.

По данным издания Financial Times, Трамп во время встречи призвал Зеленского принять условия российского диктатора. Подобную информацию также опубликовало издание Reuters.

Ранее The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Зеленский 19 октября в ответ на информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».