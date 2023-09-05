OSINT-аналитики геолоцировали место падения российского дрона в Румынии 5 сентября, 22:18 Менее чем в полутора километрах от места падения российского дрона расположена пограничная румынская деревня Плауру (Фото:GeoConfirmed/Twitter)

По данным OSINT-аналитиков, российский дрон-камикадзе Shahed в ночь на понедельник, 4 сентября, упал на территории Румынии.

Данные о месте падения дрона были опубликованы в Twitter GeoConfirmed.

OSINT-аналитики утверждают, что российский дрон упал и сдетонировал в поле с координатами 45.328864, 28.803601. Менее чем в полутора километрах от этого места расположена пограничная румынская деревня Плауру.

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Фото: GeoConfirmed/Twitter

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко также заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» эту информацию. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.