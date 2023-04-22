«Никакого ПДЧ уже быть не может». Боевой потенциал Украины превышает две трети НАТО в Европе — эксперт 22 апреля, 07:09 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Глава ОО Украина в НАТО Юрий Романюк в интервью Radio NV заявил, что боевой потенциал Украины уже превышает две трети НАТО в Европе, поэтому никакого плана действий по членству в НАТО Украине выполнять уже не нужно.

«Я уже два года назад сказал, что Украина уже давно прошла статус, состояние и пребывание в условном ПДЧ. Мы уже давно выполнили эти требования, начиная с 2008 года, когда на Бухарестском Саммите нам отказали во вступлении в НАТО, но сказали, что двери Альянса открыты для Украины. Сегодня никакого ПДЧ уже быть не может», - подчеркнул Романюк в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам эксперта, «Украина уже сама является критерием отбора и вступления любой страны на соответствие с требованиями Альянса».

"Украина сегодня превышает две трети суммарно Альянса в Европе - наш боевой потенциал, уровень и так далее", - утверждает он.

По словам Романюка, вступление Украины в НАТО сдерживает горячая фаза войны.

«Потому что мы должны понимать, что НАТО настаивает на том, что во время горячей фазы войны НАТО не хочет быть вовлечено, условно говоря, в войну России против Украины. Оно хочет сохранить свою автономность и не дать России основания направить эту ситуацию, повысить ставки и дать возможность говорить, что она реально воюет против НАТО», — объяснил он.

Эксперт предположил, что условия для того, чтобы Украине предложили вступление в НАТО, в частности, США, могут образоваться на Вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

После визита в Киев 20 апреля 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по блоку согласны, что Украина станет членом Альянса.



20 апреля Столтенберг приехал в Киев с первым с начала войны визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» по поводу членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз возможно после завершения войны.