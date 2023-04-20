«Приехал сказать Зеленскому правду». Что принесет визит генсека НАТО Йенса Столтенберга Украине — объясняет аналитик 20 апреля, 19:32 NV Премиум Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский, Киев, 20 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с фактически «прощальным» визитом в Украину в должности, чтобы провести прямые и откровенные переговоры о перспективах членства в Альянсе и положении дел в самом блоке, рассказал Radio NV Юрий Романюк, глава ОО Украина в НАТО.

— Тот факт, что Йенс Столтенберг впервые с начала широкомасштабного российского вторжения приехал в Киев, по вашему мнению, что это значит? Как вы понимаете этот визит?

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— Я хочу сказать нашим зрителям и вам, что через три месяца, даже меньше, 11−12 июля будет вильнюсский Саммит НАТО, прощальный Саммит с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Он прекращает свою вторую каденцию пребывания в занимаемой должности. На том саммите, скорее всего, будет избран официально новый генеральный секретарь. И это так называемый дипломатический, прощальный, личный визит Йенса Столтенберга в Киев, к президенту Зеленскому: переговорить с ним, подвести основные итоги, наметить план на Саммит — те, которые будут рассматриваться 11−12 июля при возможном или невозможном участии президента Украины, если он пожелает приехать, потому что официальное приглашение ему предоставлено.