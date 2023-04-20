Зеленский: Украину нужно взять в НАТО. Барьеров для политических решений нет 20 апреля, 15:40 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Президент Владимир Зеленский заявил, что нет «никакого объективного барьера», чтобы принять решение и пригласить Украину в НАТО, а гарантии безопасности нужны уже сейчас.

Об этом он сказал во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве в четверг, 20 апреля.

По словам президента, саммит НАТО в Вильнюсе в июле, на который пригласили Украину, «может стать историческим».

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«Именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс, время для соответствующих решений. Уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, и люди понимают это», — сказал Зеленский.

Он заявил, что гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство страны в Альянсе, а пока идет реализация решений, «безопасность уже нужна».

«Именно неопределенность безопасности разжигала иллюзии агрессора. Следовательно, определенность безопасности станет надежной защитой от повторения любой новой агрессии против нашего народа или любого другого европейского свободного народа», — добавил он.

Согласно опросу IRI, по состоянию на март вступление Украины в НАТО поддерживают 82% украинцев — это близкий к рекорду уровень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина—НАТО заявил, что Киев категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите.