«Решение не будет быстрым». Вступление Украины в НАТО и ЕС возможно после войны — Писториус 21 апреля, 10:36 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз возможно после завершения войны.

Об этом сообщает ZDF.

«Быстрого решения о вступлении Украины в ЕС или НАТО не будет. Дверь открыта, но сейчас не время решать», — заявил Писториус.

Он отметил, что уверен в том, что Украина должна победить в войне, но «это не обязательно произойдет на поле боя».

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«Это не обязательно означает, что война в конце концов будет выиграна военным путем. Целью должно быть мирное соглашение с выводом российских войск», - заявил министр.

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Во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что нет «никакого объективного барьера», чтобы принять решение и пригласить Украину в НАТО, а гарантии безопасности нужны уже сейчас. Сам Столтенберг сказал, что место Украины в НАТО " по праву".

Согласно опросу IRI, по состоянию на март вступление Украины в НАТО поддерживают 82% украинцев — это близкий к рекорду уровень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина-НАТО заявил, что Киев категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите в Вильнюсе.

