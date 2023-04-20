Зеленский встретился со Столтенбергом в Киеве: обсудили четыре ключевых вопроса
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который приехал в Украину в четверг, 20 апреля.
Об этом говорится на сайте главы государства.
«Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что Альянс готов вступить в новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений», — заявил Зеленский.
Он обсудил со Столтенбергом четыре ключевых вопроса:
- встреча партнеров Украины в формате Рамштайн 21 апреля;
- стимулирование союзников по поставкам некоторых видов оружия;
- подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле;
- гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.
По словам Зеленского, нет «никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО.
«Гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в НАТО. Пока будет реализация решений, безопасность уже нужна. И как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, но и для всех в Европе, для всего свободного мира», — подчеркнул президент.
Столтенберг заверил, что Альянс и дальше будет помогать ВСУ, и обсудил с Зеленским долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО.