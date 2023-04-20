Зеленский встретился со Столтенбергом в Киеве: обсудили четыре ключевых вопроса 20 апреля, 14:38 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который приехал в Украину в четверг, 20 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.



«Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что Альянс готов вступить в новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений», — заявил Зеленский.

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Он обсудил со Столтенбергом четыре ключевых вопроса:

встреча партнеров Украины в формате Рамштайн 21 апреля;

стимулирование союзников по поставкам некоторых видов оружия;

подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле;

гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

Фото: Офис президента

По словам Зеленского, нет «никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО.



«Гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в НАТО. Пока будет реализация решений, безопасность уже нужна. И как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, но и для всех в Европе, для всего свободного мира», — подчеркнул президент.



Столтенберг заверил, что Альянс и дальше будет помогать ВСУ, и обсудил с Зеленским долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО.

