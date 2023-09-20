Почему Россия и США не делают существенных заявлений о новом витке войны в Нагорном Карабахе — Яковина 20 сентября, 16:36 Поврежденное жилое здание и машины в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года (Фото:Siranush Sargsyan/PAN Photo via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Radio NV объяснил, почему, ни США, ни Россия не делают существенных заявлений о новом витке войны в Нагорном Карабахе.

«Страны Запада пока хранят молчание. Я думаю, что они ожидают реакции Соединенных Штатов, поскольку у американцев непростые отношения последнее время с Азербайджаном и все более улучшающиеся отношения с Арменией. Тем временем Россия (у которой все наоборот: с Азербайджаном отношения улучшаются, а с Арменией ухудшаются) тоже пока никаких заявлений не делает, кроме официальных, вроде „давайте сохранять спокойствие, вернемся за стол переговоров, прекратить кровопролитие“ и всякое такое», — сказал Яковина в эфире Radio NV.

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Он отметил, что некоторые СМИ пишут о том, что вся эта азербайджанская операция «была согласована с Москвой, чтобы не ударить по так называемым российским миротворцам, которые зачем-то все еще находятся в Нагорном Карабахе».

По словам международного обозревателя, ситуация союзничества России и Армении в последние годы менялась из-за демократических изменений в последней.

«Условно говоря, армяне прогнали своего Януковича и пришел нынешний премьер Никол Пашинян, который прозападный, продемократический и т. д. Естественно, России это не понравилось, потому что со всех постов в Армении были изгнаны именно ставленники Москвы, пророссийские силы. И с Пашиняном у Владимира Путина и у российской элиты отношения не сложились», — объяснил Яковина.

По его словам, Армения делает сейчас исторический разворот от России в сторону Запада, США, Евросоюза, а также в сторону Украины.

«Москва же на этом фоне становится на сторону Азербайджана. Потому что, например, лучший друг начальника Службы внешней разведки России, человек, с которым Сергей Нарышкин ходит в баню — Год Нисанов. Он из Азербайджана, азербайджанский предприниматель. У него куча недвижимости в Москве. Этот Год Нисанов стал неофициальным советником главы российской внешней разведки по южнокавказским вопросам. Естественно, он на стороне Азербайджана. И Путину даже чисто психологически намного проще иметь дело с восточной деспотией, где сидит такой же начальник, как и он, десятилетиями управляет своими бесправными подданными; где нет никакой оппозиции, никакой свободы слова и вообще ничего», — добавил международный обозреватель.

Яковина также напомнил, что сближению Москвы с Азербайджаном способствует мусульманское лобби в РФ, а также Турция, от которой Россия сильно зависит.

«Во-вторых, если Азербайджан побеждает в нынешней войне, то армяне (Россия надеется на это) поднимут бунт, какое-то восстание против Никола Пашиняна за то, что он утратил Нагорный Карабах, и вернут во власть в Армении старую пророссийскую гвардию — тех самых людей, которых в Армении принято называть выходцами из Карабаха. То есть Путин хочет наказать Армению за то, что она выбрала себе сейчас западный путь развития, поэтому абсолютно не протестует против азербайджанской специальной военной операции», — объяснил он.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

По данным армянских властей, в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения.

Так называемые власти Нагорного Карабаха сдались и приняли решение о прекращении огня с 13:00 среды, 20 сентября.

В азербайджанском Минобороны заявили, что «достигли договоренности о прекращении антитеррористических мероприятий». Там требуют, чтобы армянские военные сложили оружие и покинули территорию, а вооруженные подразделения Нагорного Карабаха хотят расформировать. Тяжелое оружие и технику сдадут.

Все процессы происходят при посредничестве российских «миротворцев». Кремль уже фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.



Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.



Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению , подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.