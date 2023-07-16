Азербайджан обвинил Армению и РФ в невыполнении соглашения по Нагорному Карабаху 16 июля, 15:55 Флаг Азербайджана (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе три года назад.

Об этом сообщает Daily Sabah.

«С первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления Армения не выполнила многие из положений документа, а Россия не обеспечила полное исполнение договора в рамках своих обязательств», — говорится в заявлении министерства.

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В частности, отмечается, что за последние несколько месяцев сотни жителей Армении получили от Азербайджана разрешение на проход через КПП на Лачинской дороге «четко регламентированным и прозрачным способом». В то же время, Ереван, согласно заявлению МИД Азербайджана, не прекратил провокаций против Баку и открыл огонь по блокпоста 15 июня, а также попытался осуществить контрабанду, используя транспорт Международного комитета Красного Креста в июле.

«Полный вывод остатков вооруженных сил Армении, находящихся на территории Азербайджана, до сих пор не обеспечен вопреки Карабахскому соглашению 2020 года, участником которого является РФ. Напротив, армянские ВС получают поддержку от российского миротворческого контингента», — добавили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

15 июля президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих страны заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В субботу, 15 июля, стало известно, что лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.