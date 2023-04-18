Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом 18 апреля, 21:37 Никол Пашинян (Фото:tv360 via facebook)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана в мирном соглашении.

Во время выступления в парламенте во вторник, 18 апреля, Пашинян сказал, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно, если обе страны «четко признают территориальную целостность друг друга и раз и навсегда пообещают не предъявлять друг другу территориальные претензии».



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По словам премьера, он хочет «сделать все возможное» для скорейшего подписания мирного соглашения.

«Хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. Мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», — сказал Пашинян.

Он добавил, что, прежде чем обсуждать «статус Б», нужно «закрепить статус А», а в вопросе Нагорного Карабаха Армения «никогда публично не принимала статус А», чем «обманула себя, народ Армении и народ Нагорного Карабаха».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после этого заявил, что армяне в Нагорном Карабахе должны принять азербайджанское гражданство либо выехать, а две страны «намерены в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту».

Высокопоставленный азербайджанских чиновник на условиях анонимности сказал Politico, что Баку приветствует последние заявления Еревана и «надеется, что Пашинян готов подписать соглашение».



По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.