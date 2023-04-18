Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом

18 апреля, 21:37
Поделиться:
Никол Пашинян (Фото:tv360 via facebook)

Никол Пашинян (Фото:tv360 via facebook)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана в мирном соглашении.

Во время выступления в парламенте во вторник, 18 апреля, Пашинян сказал, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно, если обе страны «четко признают территориальную целостность друг друга и раз и навсегда пообещают не предъявлять друг другу территориальные претензии».

Видео дня

По словам премьера, он хочет «сделать все возможное» для скорейшего подписания мирного соглашения.

Читайте также:
О чем молчит Ереван. Как Армения потеряла доверие к Москве и почему сдерживает свое недовольство — анализ NV

«Хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. Мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», — сказал Пашинян.

Он добавил, что, прежде чем обсуждать «статус Б», нужно «закрепить статус А», а в вопросе Нагорного Карабаха Армения «никогда публично не принимала статус А», чем «обманула себя, народ Армении и народ Нагорного Карабаха».

Читайте также:
Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен
Риск новой войны. Что происходит между Арменией и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после этого заявил, что армяне в Нагорном Карабахе должны принять азербайджанское гражданство либо выехать, а две страны «намерены в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту».

Высокопоставленный азербайджанских чиновник на условиях анонимности сказал Politico, что Баку приветствует последние заявления Еревана и «надеется, что Пашинян готов подписать соглашение».

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Читайте также:
«Демилитаризация» по-азербайджански. Нагорный Карабах снова вспыхнул: чего добивается Баку в новом витке конфликта с Ереваном

Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев Никол Пашинян Армения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X