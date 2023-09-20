Алиев назвал Блинкену условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе 20 сентября, 09:36 Алиев назвал одно условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе (Фото:president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если «формирования вооруженных сил Армении будут разоружены».

Об этом говорится на официальном сайте президента страны.

Алиев утверждает, что Баку несколько раз приглашал представителей армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, к диалогу «для обсуждения вопросов реинтеграции», однако они якобы отказывались.

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«Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены», — говорится в сообщении.

Алиев также заявил, что в ходе боевых действий «уничтожаются только легитимные военные цели», а не гражданские объекты. Однако в непризнанной республике сообщали, что в первый день эскалации пострадали 29 гражданских. Местные журналисты сообщали о попаданиях по жилым домам.

Блинкен провел переговоры с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он призвал Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».