Алиев назвал Блинкену условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

20 сентября, 09:36
Поделиться:
Алиев назвал одно условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе (Фото:president.az)

Алиев назвал одно условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе (Фото:president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если «формирования вооруженных сил Армении будут разоружены».

Об этом говорится на официальном сайте президента страны.

Алиев утверждает, что Баку несколько раз приглашал представителей армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, к диалогу «для обсуждения вопросов реинтеграции», однако они якобы отказывались.

Видео дня

«Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены», — говорится в сообщении.

Алиев также заявил, что в ходе боевых действий «уничтожаются только легитимные военные цели», а не гражданские объекты. Однако в непризнанной республике сообщали, что в первый день эскалации пострадали 29 гражданских. Местные журналисты сообщали о попаданиях по жилым домам.

Читайте также:
«Это принуждение к миру». Рустамзаде — об острейшем кризисе в Нагорном Карабахе как это видит Азербайджан

Блинкен провел переговоры с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он призвал Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

Читайте также:

Военный-армянин смотрит в бинокль на боевой позиции возле села Тагавард в Карабахе, январь 2021 года (Фото:Artem Mikryukov / REUTERS) Почему в Карабахе началось. Эксперты с обеих сторон конфликта — Армении и Азербайджана — анализируют причины кризиса

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев Армения Энтони Блинкен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X