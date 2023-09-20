«Путин хочет наказать Армению». В чем суть конфликта между Баку и Ереваном и как он скажется на Украине — Яковина 20 сентября, 10:01 NV Премиум Атака и обезвреживание военного радиотехнического узла в районе Нагорного Карабаха (Фото:A still image from video, published by Azerbaijan’s Ministry of Defence / Handout via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Radio NV проанализировал ситуацию на Южном Кавказе и спрогнозировал, как и когда конфликт между Азербайджаном и Арменией закончится.

Официальные власти Азербайджана объявили антитеррористические мероприятия локального характера. Я так понимаю, что это какой-то новый эвфемизм типа «специальной военной операции», который означает начало новой войны. Или, наверное, правильнее говорить не о начале новой войны, а о возобновлении войны старой, которую Азербайджан ведет против Армении в этом регионе с 1990-х годов прошлого века. А конфликт там продолжается больше 100 лет, если не дольше.

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Армяне сообщают, что их города подверглись бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Азербайджан говорит, что были атакованы только военные объекты и только на той территории, которая официально признана азербайджанской во всем мире, по всем правилам и законам принадлежит Азербайджану. Конечно, Армения на это отвечает, что исторически там только армяне жили и вообще непонятно, какого лешего эта территория стала Азербайджаном, но этот спор бесконечен. Он длится очень долго и, думаю, будет еще долго длиться.

Страны Запада пока хранят молчание. Я думаю, что они ожидают реакции Соединенных Штатов, поскольку у американцев непростые отношения последнее время с Азербайджаном и все более улучшающиеся отношения с Арменией.

Тем временем Россия (у которой все наоборот: с Азербайджаном отношения улучшаются, а с Арменией ухудшаются) тоже пока никаких заявлений не делает, кроме официальных, вроде «давайте сохранять спокойствие, вернемся за стол переговоров, прекратить кровопролитие» и всякое такое.

Некоторые средства массовой информации даже пишут, что вся эта азербайджанская операция «была согласована с Москвой, чтобы не ударить по так называемым российским миротворцам, которые зачем-то все еще находятся в Нагорном Карабахе».

Российская позиция тут на самом деле заслуживает отдельного описания.

