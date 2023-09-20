Азербайджан уничтожил российскую военную базу в Нагорном Карабахе — соцсети 20 сентября, 10:33 Уничтожена военная база (Фото:Скриншот из видео CaucasusWarReport/Twitter)

Вооруженные силы Азербайджана в среду, 20 сентября, полностью уничтожили российскую военную базу в Нагорном Карабахе, сообщает CaucasusWarReport в соцсети Х (бывший Twitter).

Сообщается, что все подразделения российских «миротворческих сил» отошли на свою основную базу в аэропорту Ходжалы.

На опубликованном CaucasusWarReport видео можно увидеть уничтоженную позицию и технику, принадлежность которых пока не установлена.

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Официальной информации об уничтожении базы российских «миротворцев» на данный момент также нет.

Минобороны Азербайджана сообщало лишь об обезвреживании боевых позиций, автомобилей военного назначения, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы и других средств военного назначения Вооруженных сил Армении.

Минобороны РФ также не сообщало об атаке на базу российских «миротворцев».

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалась «стратегической ошибкой».