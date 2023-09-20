Кремль фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана 20 сентября, 12:23 Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября (Фото:Artem Mikryukov/File Photo/Reuters)

Россия, которая долгие годы занимала сторону Армении в ситуации с Нагорным Карабахом, фактически признала непризнанную республику территорией Азербайджана на второй день эскалации в регионе.

«Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории», — заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишет пропагандисты РИА Новости.

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Он также заявил, что Москва не принимает упреки в свой адрес касательно бездействия российских «миротворцев» после начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе.

Песков утверждает, что Кремль продолжает контакту с Ереваном и Баку, а также представителями непризнанной республики.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».