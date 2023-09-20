«Шойгу, Герасимов, где ОДКБ?». В соцсетях иронизируют по поводу предательства россиянами армян в Карабахе 20 сентября, 16:11 В соцсетях напоминают армянам, что доверять кремлевскому режиму не стоит (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Россияне в очередной раз кинули своих армянских союзников по ОДКБ, в результате чего тем пришлось уступить азербайджанской стороне в конфликте за Нагорный Карабах.

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Сначала в РФ оправдывались, что непосредственно территорией Армении данный регион не является, поэтому договор о коллективной обороне в данном случае неприменим.

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На этом фоне Москва смогла предложить Еревану лишь свои услуги в качестве «посредника», взяв на себя обязательства по обеспечению режима «прекращения огня» и пообещав использовать для этого расположенный в Карабахе российский военный контингент, позиционировавшийся как «миротворческий».

Однако и тут кремлевский режим не выполнил своих обещаний, что в итоге спровоцировало в Ереване волну антироссийских митингов, в ходе которых участники протестов, в том числе и под посольством РФ, потребовали убрать со своей территории ее военную базу, расположенную в городе Гюмри.



Сами же россияне после того, как их «миротворцы» сбежали со своих позиций в Карабахе в аэропорт Ходжалы, попытались оправдать свой позор, возложив всю ответственность на самих армян, которые якобы не захотели с ними «дружить» и начали «заигрывать» с Западом.

Фото: Скриншот t.me/medvedev_telegram

Фото: Скриншот t.me/margaritasimonyan

«Пашинян (премьер Армении — ред.) — это такой армянский Навальный (российский оппозиционер — ред.). Можно смотреть на действующую модель», — написала у себя в Telegram-канале кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

На фоне этого пользователи соцсетей отмечают, что РФ снова продемонстрировала своим союзникам, что доверять ей нельзя, а любые соглашения с нею не стоят и бумаги, на которой они были подписаны.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

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В свою очередь украинцы также иронизируют по поводу предательства россиянами своих армянских союзников, припоминая последним их столь недальновидное решение касательно «дружбы» с Кремлем.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X