Почему в Карабахе началось. Эксперты с обеих сторон конфликта — Армении и Азербайджана — анализируют причины кризиса 19 сентября, 19:19 NV Премиум Военный-армянин смотрит в бинокль на боевой позиции возле села Тагавард в Карабахе, январь 2021 года (Фото:Artem Mikryukov / REUTERS)

Несмотря на свежие заявления лидеров Армении и Азербайджана о возможности подписания мирного договора уже до конца этого года, 19 сентября азербайджанские войска нанесли удары по целям в Карабахе. NV попытался разобраться, как жил регион в последнее время и что предшествовало обострению

После месяцев блокады и на фоне продолжающихся дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном Баку объявил о начале «антитеррористических мер» в Карабахе. К этому все шло, с сожалением комментирует NV Шахин Рзаев, политический обозреватель из Баку.

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«Это давление на Армению, чтобы она выполнила взятые на себя обязательства», — говорит он. В частности, разоружила формирования в Карабахе и открыла дорогу через свою территорию к азербайджанскому эксклаву Нахичеванской Автономной Республике.