Азербайджан назвал условия для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе 19 сентября, 19:58 Степанакерт, Нагорный Карабах, 19 сентября 2023 года (Фото:Artsakh Public TV/Handout via REUTERS)

Азербайджан будет продолжать «антитеррористические действия» в Нагорном Карабахе, пока непризнанная республика не выполнит требования Баку.

В администрации Ильхама Алиева во вторник, 19 сентября, заявили, что готовы встретиться с армянским населением Нагорного Карабаха в Евлахе, но намерены продолжать «антитеррористические мероприятия» «до конца», пока «незаконные армянские вооруженные формирования» не поднимут белый флаг и не сдадут все оружие, а «незаконный режим» не будет распущен. В Нагорном Карабахе ранее призывали Азербайджан сесть за стол переговоров.



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Armenpress со ссылкой на министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о 80 пострадавших в результате атаки Азербайджана, в том числе 15 гражданских. Пять человек погибли.

Обновлено в 20:36. Уполномоченный непризнанной республики по правам человека Гегам Степанян сообщил о 138 пострадавших, среди них 29 гражданских.

Армянская журналистка Сирануш Саргсян опубликовала в X (Twitter) видео разрушенного жилого дома в Степанакерте.



«Азербайджан обстреливает жилые кварталы Степанакерта. Это здание рядом с нами, поблизости нет военных целей», — написала она.

В Азербайджане заявляли, что наносят удары только по военным целям.



19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией. В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.



Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.