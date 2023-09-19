«Это принуждение к миру». Рустамзаде — об острейшем кризисе в Нагорном Карабахе как это видит Азербайджан 19 сентября, 17:50 NV Премиум 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал NV о том, что происходит в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана заявило, что цель операции — принуждение Армении к выполнению Трехсторонних соглашений, обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя республики Азербайджан в регионе.

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Эта первая за год военная операция подобного масштаба. NV поговорил с азербайджанским военным аналитиком Агилем Рустамзаде, о том как видит трактует происходящее азербайджанская сторона.

— Что сейчас происходит на территории Карабаха с вашей точки зрения, как азербайджанского военного эксперта?