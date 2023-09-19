Армения заявила, что Россия не предупредила ее о начале боевых действий в Нагорном Карабахе 19 сентября, 15:14 Никол Пашинян (Фото:Tigran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS)

Россия не предупредила Ереван о начале боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в армянском правительстве после того, как Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» во вторник, 19 сентября, сообщает Арменпресс.

Премьер-министр Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза Армении.

Спикер российского МИД Мария Захарова отвергла заявление Минобороны Азербайджана о том, что «миротворцев» РФ заранее предупредили о начале боевых действий. По ее словам, российскому контингенту об этом сообщили только за несколько минут до их начала.



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Ранее в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение возможно до конца 2023 года.

15 июля лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

В тот же вечер Мишель сообщил об их результатах. Глава Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».