Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном и назвал «красные линии» Еревана 22 июля, 16:06 Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о ключевых вопросах в переговорах с Азербайджаном (Фото:tv360 via facebook)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном. Поэтому Ереван выступает за уважение своей территориальной целостности и защиту армян в Нагорном Карабахе.

Об этом он рассказал в интервью для AFP.

«Пока мирный договор не подписан и такой договор не ратифицирован парламентами обеих стран, конечно, что (новая — ред.) война (с Азербайджаном — ред.) очень вероятна», — сказал Пашинян.



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Лидер Армении считает, что для Еревана «красными линиями» являются вопросы уважения территориальной целостности его страны и защита прав армян в Нагорно-Карабахском регионе.

«По нашей позиции, вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха нужно решить путем диалога, переговоров и дискуссий с их участием. Мы называем это диалогом Баку-Степанакерт», — сказал Пашинян, добавляя, что в этом формате диалога нельзя оставить «лидеров» непризнанного региона без поддержки со стороны Еревана из-за угрозы «диктата условий Азербайджана».

Премьер Армении убежден, что «этот диалог должен происходить в рамках международных механизмов, где в роли свидетелей будет присутствовать международное сообщество».

Пашинян убежден, что переговоры являются единственным путем решения проблем. А когда журналист спросил, верит ли в возможность устойчивого мира между Ереваном и Баку, премьер подчеркнул, что «в противном случае процесс переговоров был бы лишен смысла».

«То, во что я верю, не означает, что мы гарантированно добьемся успеха, потому что это зависит не только от меня», — резюмировал Никол Пашинян.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В субботу, 15 июля, лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

15 июля президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».