Блинкен призвал Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе 20 сентября, 07:51 Энтони Блинкен (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

В США призывают Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в регионе Нагорного Карабаха. Там также подчеркнули важность деэскалации конфликта.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Он провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



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«Я разговаривал сегодня с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта», — отметил Блинкен.



В то же время в Госдепартаменте заявили, что во время разговора с Пашиняном американский чиновник «выразил глубокую обеспокоенность» ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Соединенные Штаты призывают Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу», — отметил он.

Кроме того, Алиев в разговоре с Блинкеном сказал, что готов прекратить боевые действия и встретиться с представителями Нагорного Карабаха.

19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

15 июля лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

В тот же вечер президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалась «стратегической ошибкой».