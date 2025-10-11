Макрон отправится в Египет 13 октября, чтобы принять участие в переговорах по Газе

На данный момент неизвестно, встретится ли Эммануэль Макрон с Дональдом Трампом в Египте (Фото: Thomas Samson/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Египет в понедельник, 13 октября, чтобы поддержать соглашение о прекращении огня в Газе , заключенное при посредничестве Соединенных Штатов, и обсудить выполнение его следующих этапов.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Пока не сообщается, встретится ли Макрон с президентом США Дональдом Трампом, который был посредником соглашения между Израилем и ХАМАС и тоже может посетить Египет.

Планируется, что Макрон посетит Шарм-эль-Шейх — курортный город на Красном море в Египте, где состоялись непрямые переговоры, в результате которых было заключено соглашение по Газе.

Там он проведет обсуждение «с партнерами следующих шагов реализации мирного плана», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Также там отметили, что поездка Макрона является продолжением французско-саудовской инициативы содействия миру и безопасности на Ближнем Востоке, основанной на «решении о двух государствах».

Франция признала Палестинское государство в прошлом месяце, это решение раскритиковали в США.

11 октября Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, мирный план для Газы будет реализован, поскольку страны и силы, вовлеченные в конфликт, «устали от боевых действий».

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он сказал после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к желтой линии, начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны сразу начнут поиск всех похищенных и погибших во время конфликта, и отметил, что достижение соглашения потребовало значительного давления извне и внутри страны.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также должны быть освобождены примерно 1,700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передачи заложников будут происходить без публичных церемоний.