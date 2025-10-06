По словам источников ВВС, переговоры в Египте сосредоточены на «создании условий» для возможного обмена, в результате которого все израильские заложники будут освобождены ХАМАС в обмен на ряд палестинских заключенных (Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем , направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану США по прекращению войны в Газе.

Об этом 6 октября сообщает BBC со ссылкой на палестинских и египетских официальных лиц.

По их словам, переговоры сосредоточены на «создании условий» для возможного обмена, в результате которого все израильские заложники будут освобождены в обмен на ряд палестинских заключенных.

«Переговоры, в ходе которых египетские и катарские официальные лица проведут отдельные встречи с делегациями Израиля и ХАМАС, проходят накануне второй годовщины нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого около 1200 человек были убиты и 251 человек взяты в заложники», — заявили они.

Среди участников переговоров — специальный посланник США Стив Виткофф, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

«20-пунктный план, согласованный президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, предлагает немедленное прекращение боевых действий и освобождение 48 заложников, из которых, как полагают, только 20 остались в живых, в обмен на сотни задержанных жителей сектора Газа», — пишет ВВС.

29 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала его комплексный план из 20 пунктов по прекращению военного конфликта в секторе Газа.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.

6 октября издание Axios сообщило, что у президента Трампа был напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно его мирного плана по завершению войны в Газе,

По данным издания после того, как группировка ХАМАС ответила на ультиматум Трампа, американский президент позвонил Нетаньяху, чтобы сообщить, как он считал, хорошие новости.

По источники источника издания, Нетаньяху сказал Трампу, что ответ ХАМАС — «не повод для радости» и «ничего не значит».

В ответ Трамп сказал: «Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Прими ее», подытожили в Axios.