Израиль подтвердил прекращение огня. Палестинцы возвращаются в северную часть Сектора Газа после договоренностей о мире

Палестинцы начали возвращаться в северную часть сектора Газа после того, как Израиль объявил о прекращении огня . Об этом 10 октября пишет BBC .

В издании отмечают, что жители северной и западной части Газы, которые были вынуждены покинуть свои дома, возвращаются в свои районы, сталкиваясь с масштабными разрушениями: целые жилые кварталы уничтожены, сотни домов и объектов инфраструктуры разрушены.

Местные жители помогают командам гражданской обороны в поисках тел под завалами, одновременно пытаясь оценить ущерб и восстановить свою жизнь, пишут в BBC.

CNN напоминает, что сегодня, 10 октября, израильские военные подтвердили, что режим прекращения огня в Газе уже действет, а их силы отступают в соответствии с соглашением, одобренным правительством Израиля прошлой ночью.

Однако спикео Армии обороны Израиля добавил, что «войска будут продолжать присутствовать в различных районах Сектора Газа».

Сейчас около 700,000 переселенцев ожидают завершения отступления израильских войск, чтобы вернуться в свои дома и начать восстановление, добавляет издание.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны сразу начнут поиск всех похищенных и погибших во время конфликта, и отметил, что достижение соглашения требовало значительного давления снаружи и внутри страны.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также примерно 1,700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передачи заложников будут происходить без публичных церемоний.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте: что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте выдвинул требование, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа "почти достигнуто". Об этом он заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.