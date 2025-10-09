Эрдоган заявил, что Турция будет участвовать в контроле перемирия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна присоединится к «рабочей группе», которая будет контролировать выполнение мирного соглашения между Израилем и ХАМАС (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Турция намерена принять участие в «рабочей группе», которая будет контролировать выполнение положений мирного соглашения между Израилем и террористической группировкой ХАМАС . Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 9 октября, пишет Reuters .

«Если Бог даст, мы, как Турция, примем участие в рабочей группе, которая будет следить за выполнением соглашения на местах», — отметил Эрдоган во время своей речи в Анкаре.

В то же время высокопоставленный турецкий чиновник сообщил, что его страна примет участие в совместной оперативной группе вместе с Израилем, США, Катаром и Египтом для осуществления поиска тел погибших заложников в Газе, местонахождение которых неизвестно.

Однако, как пишет Reuters, не было понятно, имел ли в виду Эрдоган и высокопоставленный чиновник одну и ту же рабочую группу, или это была ссылка на «стабилизационные силы», согласно плану президента США Дональда Трампа.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, после объявления о прекращении огня, как первый шаг в плане Трампа будет проводиться работа над «более трудными» вопросами, такими как обеспечение безопасности в Газе и послевоенные сценарии.

Ранее 9 октября Дональд Трамп заявил о достижении «важного прорыва» на Ближнем Востоке после подписания ряда указов, касающихся соглашения о прекращении огня в Газе, и анонсировал свою поездку в Египет.

Глава Белого дома пояснил, что соглашение де-факто уже подписано, но еще должно состояться «официальное подписание».

Впоследствии главный переговорщик ХАМАС Халил Аль-Хайя заявил, что группировка боевиков в Египте получила гарантии от США и международных посредников, подтверждающие, что в секторе Газа «война окончательно закончилась».

Ранее Трамп заявлял, что освобождение заложников в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, вероятно, состоится в понедельник, 13 октября.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану Дональда Трампа по сектору Газа.

Переговоры проходили при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.