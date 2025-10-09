Главный переговорщик ХАМАС заявляет, что боевики получили от США гарантии окончания войны в Газе

Представитель ХАМАС заявил, что группировка получила гарантии от США и международных посредников, которые подтверждают, что в секторе Газа «война окончательно закончилась» (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

Главный переговорщик ХАМАС Халил Аль-Хайя заявил, что группировка боевиков в Египтеполучила гарантии окончания военных действий в секторе Газа.

Об этом 9 октября сообщает американский телеканал CNN.

Аль-Хайя заявил, что группировка получила гарантии от США и международных посредников, подтверждающие, что в секторе Газа «война окончательно закончилась».

«Сегодня мы объявляем, что достигнуто соглашение о прекращении войны и агрессии против нашего народа и начале реализации постоянного перемирия и вывода оккупационных сил», — заявил он.

Аль-Хайя добавил, что в рамках соглашения будут освобождены 250 боевиков ХАМАС, приговоренных в Израиле к пожизненному заключению, а также 1700 человек из сектора Газы, арестованных израильскими властями после нападения группировки на страну 7 октября 2023 года.

Ранее 9 октября Ранее 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о достижении «важного прорыва» на Ближнем Востоке после подписания ряда указов, касающихся соглашения о прекращении огня в Газе и анонсировал свою поездку в Египет.

Глава Белого дома пояснил, что соглашение де-факто уже подписано, но еще предстоит «официальное подписание».

«Я думаю, вы увидите, как некоторые крупные страны вмешаются, выделят много денег и позаботятся обо всем», — добавил он.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте выдвинул требование, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.