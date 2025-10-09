«Газа будет восстановлена». Трамп заявил, что поедет в Египет на официальное подписание соглашения между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио участвуют в заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «важного прорыва» на Ближнем Востоке после подписания ряда указов, касающихся соглашения о прекращении огня в Газе и анонсировал свою поездку в Египет.

Как сообщает Sky News, Трамп пояснил, что соглашение уже подписано, но это будет «официальное подписание».

«Я думаю, вы увидите, как некоторые крупные страны вмешаются, выделят много денег и позаботятся обо всем», — добавляет он.

Реклама

Относительно будущего Газы, Трамп заявил, что она «будет медленно восстановлена». По его словам, остальные заложники, которых удерживает ХАМАС, освободят из Газы в понедельник или вторник на следующей неделе, пишет CNN.

«Я думаю, что это будет длительный мир, надеюсь, вечный мир. Мир на Ближнем Востоке. Мы добились освобождения всех оставшихся заложников, и их следует освободить в понедельник или вторник. Их возвращение — это сложный процесс. Я бы предпочел не рассказывать вам, что им нужно сделать, чтобы их вернуть», — сказал он в начале заседания Кабинета министров в Белом доме в четверг, 9 октября.

Читайте также: Сергей Таран Это в интересах Украины

Он сказал, что «попытается совершить поездку», чтобы отметить это событие, в частности остановится в Египте для «официального подписания» соглашения.

Ранее президент США заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап мирного соглашения, который предусматривает быстрое освобождение всех заложников. Трамп также выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, которые способствовали достижению этого соглашения.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Читайте также: Израильский журналист рассказал о связи войны в Газе с бизнесом окружения Трампа в Персидском заливе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте выдвинул требование, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.