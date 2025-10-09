Армия Израиля остается в состоянии повышенной боевой готовности, несмотря на мирное соглашение

Армия обороны Израиля заявила, что поддерживает достигнутое мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, однако вооруженные силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая возможных обострений.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Эял Замир.

Он приказал войскам «подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию». Он также поручил подразделениям быть готовыми «возглавить операцию по освобождению заложников».

Реклама

«ЦАХАЛ продолжит действовать для достижения целей войны и обеспечения безопасности граждан Израиля на всех фронтах», — отмечается в сообщении.

Читайте также: Нетаньяху созывает правительство для ратификации соглашения с ХАМАС

Арабский представитель израильской армии Авихай Адрей обратился к жителям Сектора Газа с предупреждением не возвращаться на север анклава и не приближаться к районам, где дислоцируются израильские войска, пока не будет официального разрешения.

Несмотря на достигнутые договоренности, журналисты CNN сообщают о продолжении бомбардировок в городе Газа утром четверга. По словам местных жителей, удары продолжаются уже несколько дней подряд, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа на прошлой неделе «немедленно» прекратить атаки.

9 октября Трамп заявил, что освобождение заложников в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, вероятно, состоится в понедельник, 13 октября.

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

8 октября Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию как первый шаг к прочному, длительному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — написал он в соцсети Truth Social.

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг, 9 октября, созовет заседание правительства для ратификации соглашения с ХАМАС.