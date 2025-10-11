Трамп: мирный план для Газы будет реализован

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, мирный план для Газы будет реализован, поскольку страны и силы, вовлеченные в конфликт, «устали от боевых действий».

О позиции Трампа сообщает CNN.

«Они все устали от боевых действий… Это выходит за пределы Газы — речь идет о мире на Ближнем Востоке», — отметил Трамп, комментируя перспективы реализации плана.

В течение ближайших 72 часов ожидаются первые освобождения заложников и дальнейшие решения израильского кабинета и посредников относительно следующих фаз соглашения. Ключевыми остаются вопросы безопасности, постконфликтного управления Газой и долгосрочного доступа гуманитарной помощи.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.