Президент Франции Эммануэль Макрон отвергает призывы уйти в отставку на фоне правительственного кризиса , угрожающего падением четвертого правительства за последние 16 месяцев во Франции. Об этом 13 октября пишет Times .

Голосование по вопросу доверия к правительству было инициировано оппозицией из правого популистского и левого крыльев.

В своей первой реакции на требования покинуть пост, как от оппонентов, так и от членов собственного центристского блока, Макрон возложил ответственность за кризис на споры между партиями и политические амбиции отдельных политиков. Он назвал эту ситуацию самым глубоким политическим кризисом во Франции с 1950-х годов.

Во время пребывания в Шарм-эль-Шейхе, в Египте, на саммите по мирному урегулированию ситуации в Газе, он дистанцировался от внутриполитических проблем. Этими вопросами занимается премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, которого Макрон повторно назначил на должность в пятницу, 10 октября.

Президент подчеркнул, что его главный долг перед избирателями, которые избрали его в 2017 и 2022 годах — обеспечение стабильности до окончания срока полномочий в апреле 2027 года.



«Никогда не забывайте, что мандат, который французский народ предоставляет президенту, — это служить, служить и служить, и давать ответы на вопросы, которые беспокоят французов в повседневной жизни. Это единственное, что имеет значение. Остальное — дело правительства», — сказал Макрон.

Он также заявил, что «за весь хаос» отвечают исключительно те политические силы, которые спровоцировали дестабилизацию правительства Себастьяна Лекорню.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству премьера Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

Агентство Bloomberg сообщило, что премьер Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

7 октября бывший премьер Франции Эдуар Филипп призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и объявить досрочные выборы из-за обострения политического кризиса в стране. Он считает, что после принятия бюджета Макрон должен «проявить инициативу» и дать возможность провести, по словам Филиппа, честную предвыборную кампанию на фоне потери поддержки даже среди союзников.

В среду, 8 октября, Национальная ассамблея отклонила инициативу ультралевого движения «Непокоренная Франция» по импичменту Макрона. Документ не набрал достаточного количества голосов.

10 октября президент Франции Эммануэль Макрон официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

Ранее Лекорню заявлял, что планирует завершить свою работу и в ближайшие дни будет назначен новый глава правительства.