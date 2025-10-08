Лекорню заявил, что нового премьера Франции назначат «в течение ближайших 48 часов»

Исполняющий обязанности премьер-министра Франции Себастьен Лекорню заявил, что планирует завершить свою работу и в ближайшие дни будет назначен новый глава правительства.

Об этом он сказал в интервью France 2 в среду, 8 октября, сообщает Le Figaro.

Лекорню отметил, что после двух дней переговоров с парламентскими партиями, проведенных по поручению президента Эмманюэля Макрона, он считает, что его работа выполнена.

«Большинство депутатов Национальной ассамблеи против роспуска парламента, поскольку это не решит проблем. Некоторые группы готовы договариваться о совместном бюджете», — добавил он.

По словам Лекорню, Макрон должен назначить нового премьера «в течение ближайших 48 часов».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

9 сентября президент Эммануэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.