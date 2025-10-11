Премьер Франции Лекорню объяснил свое неожиданное возвращение после отставки

Себастьян Лекорню, который снова стал премьер-министром Франции (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что его единственная цель — вывести страну из политического кризиса. Так он прокомментировал свое повторное назначение на должность, которое президент Эммануэль Макрон подтвердил в пятницу, сообщает Le Monde .

Лекорню занял пост главы правительства Франции всего четыре недели назад, но в понедельник, 6 октября, подал в отставку из-за внутренней напряженности в кабинете. Это решение вызвало еще большую политическую нестабильность в стране.

«У меня нет иных амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложная для всех», — сказал он.

Премьер добавил, что перед ним стоит «четкая задача» — подготовить государственный бюджет. Согласно Конституции, правительство должно представить его в парламенте не позднее 13 октября.

«И тогда либо политические силы помогут мне в этом, и мы будем работать вместе, либо нет», — отметил Лекорню.

10 октября президент Франции Эммануэль Макрон официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

Ранее Лекорню заявлял, что планирует завершить свою работу и в ближайшие дни будет назначен новый глава правительства.

Агентство Bloomberg сообщило, что Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

9 сентября президент Эммануэль Макрон впервые назначил Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.