Бывший премьер Франции призвал Макрона уйти в отставку из-за кризиса в стране

Бывший премьер Франции Эдуар Филипп призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку из-за обострения политического кризиса в стране. Об этом 7 октября пишет Politico .

«Я не за немедленную и жестокую отставку… но [президент] должен проявить инициативу», — сказал Филипп.



Он заявил, что Макрон должен «объявить о проведении досрочных президентских выборов» после принятия бюджета на следующий год, что позволит провести надлежащую предвыборную кампанию после хаоса, вызванного отставкой правительства всего через 14 часов после назначения ключевых министров.

Филипп, являвшийся премьером Макрона с 2017 по 2020 год, уже объявил о намерении участвовать в следующих выборах. Опросы показывают, что у него есть шансы выйти во второй тур и встретиться там с кандидатом от ультраправого Национального объединения.

По правилам, в случае немедленной отставки Макрона выборы должны состояться в течение 20−35 дней, хотя его срок официально завершается в первой половине 2027 года.



По словам одного анонимного центристского политика, Филипп сталкивается с давлением внутри собственной партии Horizons, созданной в 2021 году, сотрудничающей с Макроном. Несколько его соратников призвали его использовать эту ситуацию, чтобы четко отмежеваться от президента.

Заявление Филиппа стало очередным сигналом того, что союзники Макрона из политического центра отступают от него после того, как премьер Себастьен Лекорню и его двое предшественников, Франсуа Байру и Мишель Барнье, потеряли должности, пытаясь договориться с парламентом о сокращении расходов для сбалансирования бюджета страны.



Еще один бывший премьер Макрона, Габриэль Атталь, который сейчас возглавляет президентскую партию, заявил, что больше «не понимает» решений президента и обвинил его в стремлении «удержать власть» после поражения на досрочных парламентских выборах в прошлом году.

Опрос Elabe показал, что 51% французов считают, что отставка Макрона поможет стабилизировать политическую ситуацию, тогда как 26% считают, что это ухудшит ее, а 23% не имеют мнения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

9 сентября президент Эммануэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.