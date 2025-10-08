Политический кризис. Французский парламент отказался рассматривать инициативу об импичменте Макрона

В среду, 8 октября, бюро Национальной ассамблеи признало инициативу ультралевого движения Непокоренная Франция по поводу импичмента президента страны Эмманюэля Макрона неприемлемой. Об этом пишет Le Figaro .

Документ поддержали 104 депутата из левых сил, однако он не набрал достаточного количества голосов.

Во время голосования 10 членов бюро выступили против рассмотрения вопроса, 5 — поддержали, а еще 5 воздержались. В частности, за импичмент высказались левые депутаты, тогда как правопопулисты из Национального объединения воздержались.

Более умеренные левые силы призывают Макрона назначить нового премьер-министра из их рядов на фоне продолжающегося политического кризиса в стране.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству премьера Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

Агентство Bloomberg сообщило, что премьер Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

7 октября бывший премьер Франции Эдуар Филипп призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и объявить досрочные выборы из-за обострения политического кризиса в стране. Он считает, что после принятия бюджета Макрон должен «проявить инициативу» и дать возможность провести, по словам Филиппа, честную предвыборную кампанию на фоне потери поддержки даже среди союзников.