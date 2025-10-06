Премьер Франции предоставил Макрону список нового правительства

6 октября, 06:01
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (Фото: Alain Jocard/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню передал президенту Эмманюэлю Макрону список кандидатур в состав нового правительства. В список входят 18 человек, из которых 12 сохранят свои министерские должности.

Об этом сообщает Le Monde.

В новом составе правительства остаются представители предыдущего кабинета, в частности:

Франсуа Байру,

Элизабет Борн ( образование),

Брюно Ретайо ( внутренние дела),

Жеральд Дарманен ( юстиция),

Рашида Дати ( культура),

Жан-Ноэль Барро ( министр иностранных дел).

Среди новых назначений — Брюно Ле Мер, ранее возглавлявший Министерство экономики. Теперь он станет министром вооруженных сил и по делам ветеранов, заменив самого Лекорню.

Пост министра экономики и финансов получит Ролан Лескюр, министром по делам территорий станет Эрик Верт,
а связи с парламентом будет координировать Матье Лефевр.

В состав правительства Себастьяна Лекорню войдет 25 министров, а окончательный список планируют обнародовать в начале следующей недели.

В понедельник президент Эмманюэль Макрон проведет первое заседание Совета министров в новом составе, а уже 7 октября Себастьян Лекорню выступит в Национальной ассамблее по программной речи, в которой представит политические приоритеты кабинета.

Премьер подчеркнул, что главными задачами его команды станет консолидация французского общества и поиск компромиссов с парламентской оппозицией.
Среди первоочередных решений принятие государственного бюджета до конца года.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, которое поддержало 194 депутата из 364.

На следующий день президент Эмманюэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Эммануэль Макрон

